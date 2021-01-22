وزيرة الصحة: توزيع لقاح كورونا على الأطقم الطبية خلال الأيام القليلة المقبلة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أنه تم التعاقد مع جميع الشركات المنتجة للقاحات كورونا، فضلًا عن التعاقد مع منظمة التحالف الدولي جافي، والذي سيجمع 2.1 مليار جرعة للدولة المتوسطة وقليلة الدخل بأسعار مناسبة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الخميس، أن امدادات اللقاحات من منظمة جافي يبدأ في الربع الأول من العام الجاري، مشيرة إلى أن تأخر بدء التطعيم يرجع إلى انتظار مزيد من التوريدات.

وأعربت عن سعادتها بالتصريح القوي من رئيس منظمة الصحة العالمية الذي أفاد فيه أنه لا يجوز أن تكون 95% من اللقاحات المنتجة تحصل عليها 10 دول فقط، والذي يقف عائقًا أمام توفير لقاحات للدول الفقيرة من خلال منظمة جافي.

وذكرت أن هناك تحديًا في الإنتاج بين لشركات المنتجة للقاح كورونا، وكذلك في التوزيع، مؤكدة أنه سيتم بدء حصول الأطقم الطبية في مستشفيات العزل والحميات على لقاح كورونا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت إلى استقبال دفعات جديدة من لقاحات كورونا خلال الأسبوع المقبل، متابعة: «اللقاح مش الحل السري اللي الناس متخيلاه، لأن علشان يدي مناعة مجتمعية فلازم يتطعم 70% من الناس المفترض تناولهم للقاح خلال العام الحالي ودا صعب».

وأوضحت أن لقاحات كورونا المنتجة ثبت فعاليتها لمدة من 3 إلى 6 أشهر، مشددة أن تلقي اللقاح لا يغني عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية.



