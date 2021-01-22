الكاظمي: التفجير في السوق الشعبي وسط بغداد خرق لا نسمح بتكراره

وصف رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، التفجير في السوق الشعبي بوسط العاصمة بغداد بخرق أمني.



وحسبما نشرته «BBC عربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الجمعة، قال الكاظمي إن التفجير «خرق لا نسمح بتكراره»، مضيفًا أنه دليل على أن هناك خللًا يجب الإسراع بمعالجته.



ووفقًا لوكالة الأنباء العراقية «واع»، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على وضع خطة أمنية شاملة وفاعلة لمواجهة التحديات.



وشهدت ساحة الطيران القريبة من ساحة التحرير بوسط العاصمة العراقية بغداد، صباح الخميس، وقع تفجيرين انتحاريين، وهو ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش العراقي، إن الاعتداء الإرهابي الذي وقع في وسط بغداد، نفذه انتحاريان فجرا نفسيهما، حين ملاحقتهما من قبل قوات الأمن.