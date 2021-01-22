الرئيس البرتغالي دي سوزا يتصدر استطلاعات الرأي قبل تصويت الأحد المقبل

تصدر الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا اثنين من استطلاعات الرأي عن نوايا الناخبين نشرا اليوم الجمعة، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الأحد المقبل ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.



وبحسب بلومبرج ، أشار استطلاع للرأي نشرته مجلة إكسبريسو الأسبوعية إلى أن دي سوزا 72 عاما المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي المحافظ، حصل على تأييد 58% ممن تم استطلاع آرائهم ، في حين كشفت دراسة استقصائية في صحيفة دياريو دي نوتيسياس أن 7ر59٪ يؤيدون إعادة انتخاب دي سوزا.



ويمكن للمرشح الذي يحصل على أكثر من نسبة 50% من الأصوات تجنب خوض جولة الإعادة. وفي البرتغال يخدم الرئيس ولايتين رئاسيتين مدة كل واحدة منهما خمس سنوات.



وتم انتخاب دي سوزا ، أستاذ القانون الذي يتمتع بكاريزما والصحفي التلفزيوني رئيسا، خلفا للرئيس السابق أنيبال كافاكو سيلفا في عام 2016 بعد حصوله على نسبة 52% من الأصوات.



وتقدم ما لا يقل عن 10 مرشحين لخوض السباق الرئاسي، ومن أبرزهم الاشتراكية آنا جوميز التي كانت عضوة في البرلمان الأوروبي من عام 2004 إلى 2019، ورئيس حزب تشيجا الشعبوي اليميني، أندريه فينتورا.



ويشار إلى أن المسؤول عن وضع السياسات في البرتغال رئيس الوزراء وحكومته، أما منصب الرئيس فهو صوري بشكل أساسي، ولكن الرئيس يملك صلاحية تعيين رئيس الوزراء وحل البرلمان.