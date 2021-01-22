دين سميث يعلن جاهزية تريزيجيه للعودة لمباريات أستون فيلا

كشف دين سميث، المدير الفني لأستون فيلا، عن آخر مستجدات الحالة البدنية لمحمود حسن تريزيجيه، نجم الفيلانز، قبل مباراة نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي.

وكان تريزيجيه قد تعرض لإصابة في الرأس قبل عدة أسابيع، ثم تعرض لمزق في العضلة الخلفية، قبل أن يصاب بفيروس كورونا ويبتعد عن المشاركة في مباريات فريقه.

ونقل الموقع الرسمي لأستون فيلا تصريحات دين سميث عن تريزيجيه قبل مباراة نيوكاسل، قائلًا:" تريزيجيه سيعود مجددًا للفريق، لقد تعافى بشكل جيد".

ويحتل أستون فيلا المركز الـ11 بالبريميرليج برصيد 26 نقطة وإن كان يتبقى له 3 مباريات مؤجلة كفيلة بتقدمه في جدول ترتيب المسابقة للمراكز الأولى بجدول المسابقة، بينما يحتل نيوكاسل المركز الـ15 برصيد 19 نقطة.