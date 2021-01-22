مجاهد يرد على انتقاده بشأن تصريحات تخفيض عقوبة الشناوي

رد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، على الهجوم الموجه إليه بسبب تصريحاته بشأن تخفيض عقوبة محمد الشناوي، حارس الأهلي.

وكتب مجاهد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى"، في إشارة منه أنه تم اجتزاء تصريحاته بشأن عقوبة الشناوي.

وقال مجاهد في تصريحات تليفزيونية أمس، الخميس: "شئنا أم أبينا، محمد الشناوي الحارس الأول في مصر، والأهلي في بداية فبراير يستعد للمشاركة في مونديال الأندية، ويمثل مصر في البطولة".

وأضاف "من غير المقبول فنيا أن يشارك الحارس الأول في مسابقة دولية دون مشاركة في المباريات (هذا كلام فني من لجنة الحكام)".