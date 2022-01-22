نفت وسائل إعلام كويتية، صحة الأنباء التي ترددت عن اعتزام نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع، حمد جابر العلي، ترك منصبه.

وقالت التقارير، إنّ وزير الدفاع يحظى بدعم أغلبية نواب مجلس الأمة وذلك في تصويت متوقع على حجب الثقة عنه، بحسب شبكة "روسيا اليوم".

وأفاد مصدر حكومي بأن حمد العلي "مستمر على رأس الوزارة"، نافيا ما تردد عن عزمه الاستقالة بعد استجواب النائب البرلماني حمدان العازمي له بخصوص طيف من الاتهامات.

وأضاف أن الوزير سيدخل جلسة طرح الثقة المقررة لمجلس الأمة يوم الأربعاء المقبل بـ"أغلبية مريحة"، موضحا أن عدد النواب المؤيدين لطلب طرح الثقة في العلي بلغ حتى الخميس 19 نائبا.

يأتي هذا فيما ربط أربعة نواب آخرون موقفهم من التصويت على طرح الثقة في الوزير بالتزام الوزير بالفتوى الشرعية بشأن التحاق المرأة بالجيش، بالإضافة إلى تعاون الحكومة في حل القضية الإسكانية، في جلسة خاصة الثلاثاء المقبل.

وكان وزير الدفاع الكويتي قد استجوب يوم الثلاثاء، من قبل النائب حمدان العازمي بشأن عدد من الاتهامات، منها "إقحام" المرأة في السلك العسكري، ومخالفات مزعومة في صفقات أسلحة، وعدم التعاون مع الأجهزة الرقابية، وتجاهل الرد على أسئلة النواب، و"التفريط" في أراضي الدولة، وغيرها.

وشهد مجلس الأمة الكويتي حالة من الجدل بسبب قرار الوزير إلحاق النساء بالجيش الكويتي وتراجعه عنه لاحقا، وانتظار الفتوى الشرعية بهذا الأمر.