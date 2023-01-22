 رئيس مجلس الدوما: تزويد أوكرانيا بالاسلحة الهجومية قد يؤدي إلى كارثة عالمية - بوابة الشروق
الأحد 22 يناير 2023 9:45 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لقمة الأهلي والزمالك المقبلة في الدوري العام؟


النتـائـج تصويت

رئيس مجلس الدوما: تزويد أوكرانيا بالاسلحة الهجومية قد يؤدي إلى كارثة عالمية

أ ش أ
نشر في: الأحد 22 يناير 2023 - 9:18 ص | آخر تحديث: الأحد 22 يناير 2023 - 9:18 ص

أكد رئيس مجلس الدوما فياشيسلاف فولودين، اليوم الأحد، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة الهجومية قد يؤدي على كارثة عالمية.

وقال فولودين، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" في نبأ عاجل لها، إن في حال استهدفت كييف المدن الروسية بالأسلحة الغربية وحاولت الاستيلاء على مواقعنا سيكون الرد باستخدام أسلحة أكثر قوة.

وأضاف رئيس مجلس الدومة، أنه يتعين على ساسة الغرب إدراك أن قرار تزويد كييف بالأسلحة قد يؤدي إلى مأساة عالمية ستدمر بلدانهم بالنظر إلى تفوق أسلحتنا التكنولوجي.

وأوضح فولودين أن المبررات بأن الدول النووية لم تستخدم من قبل أسلحة الدمار الشامل في النزاعات الإقليمية باطلة لأن معظم الدول لم تواجه خطر تهديد أمن مواطنيها وسلامة أراضيها.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك