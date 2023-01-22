ألقى قرار النيابة العامة الصادر مساء أمس الأحد، بإخلاء سبيل مؤسس شركة جهينة للصناعات الغذائية، بظلاله على تعاملات أسهم الشركة بالبورصة المصرية، حيث صعد السهم بنسب مرتفعة وسط أحجام سيولة كبيرة.

وارتفع سهم جهينة لمستويات قياسية تخطت نسبتها 11% بداية تعاملات اليوم، حيث وصل السهم إلى مستوى 10.29 جنيه للسهم الواحد، إلا أنه قلص من مكاسبه فى نهاية التعاملات ليغلق على صعود بنسبة 6% مسجلا 9.37 جنيه.

اللافت خلال تعاملات الجلسة الأولى عقب الإفراج عن ثابت، تسجيل سهم جهينة حجم تداولات قياسي بلغ 11.297 مليون سهم، بقيمة مالية ناهزت 110.240 مليون جنيه، مقابل متوسط أحجام تداول للسهم آخر 52 أسبوعا بلغت 1.238 مليون سهم، بمتوسط قيم تداول 3.430 مليون جنيه، أي أن أحجام التداول في جلسة اليوم زادت بنحو 900% عن متوسط آخر 52 أسبوعا.

وتُعد أحجام التداول بمثابة المقياس لحجم إقبال المستثمرين على الأسهم وتعاملاتهم عليها سواء بالبيع أو الشراء، وعادة ما ترتفع الأحجام بشكل قياسي حال حدوث خبر جوهري داخل الشركة أو خبرا ذا ارتباط بالمؤسسين والمسؤولين فيها مثلما حدث اليوم مع أسهم جهينة.

وكان مصدر قضائي رفيع المستوى، كشف فى تصريحات أمس لـ"الشروق" أن قرار الإفراج عن رجل الأعمال صفوان ثابت وابنه سيف، جاء عقب صدور قرار من النيابة العامة العامة بإخلاء سبيلهما بضمان محل إقامتهما على ذمة اتهامهما فى القضية التي تحمل الرقم 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

وبموجب القرار، فإن صفوان وابنه سيف لايزال كلا منهما متهمين فى القضية، إلى أن يصدر قرار من النيابة العامة بشأن التصرف فى القضية، سواء بحفظها أو إحالتها للمحكمة المختصة.

وكانت مريم صفوان ثابت، قالت منذ قليل في منشور على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، استجاب الله الدعوات.. أبويا صفوان ثابت وأخويا سيف الدين ثابت، معانا.. أقسمنا عليك يارب تفرجها على كل المظاليم عن قريب".

يذكر أن شركة جهينة تشغل حاليا 4 مصانع تابعة وشبكة توزيع تغطى أكثر من 136 ألف منفذ تجزئة فى أنحاء الجمهورية، فضلا عن مزرعة ألبان تبلغ مساحتها 550 فدانا.