استقبل ميناء العريش البحري بشمال سيناء سفينة مساعدات إنسانية قادمة من تركيا، لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وذكر مصدر في ميناء العريش البحري، أنه تم استقبال سفينة قادمة من تركيا، وتحمل مساعدات إغاثية عاجلة لغزة بمقدار 1500 طن من المساعدات، وتشمل "6 سيارات إسعاف، وأجهزة لتنقية المياه، وطرودا غذائية، ومنظفات، ومياه الشرب، والخيام والبطانيات، وحفاضات الأطفال، وأدوية ومستلزمات طبية".

وأكد المصدر أنه جارٍ التجهيز لتفريغ السفينة ونقلها إلى معبر رفح البري تباعًا من خلال التنسيق مع الهلال الأحمر المصري، والهلال الأحمر التركي.

وأشار المصدر، أن تركيا سبق وأرسلت سفينتين إلى ميناء العريش البحري محملتان بالمواد الغذائية والطبية، وسيارات الإسعاف و8 مستشفيات ميدانية.