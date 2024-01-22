أبرمت شركة أرامكو السعودية عقدين بقيمة 3.3 مليار دولار أمريكي مع كونسورتيوم دولي رائد للعمل في منشأتها الضخمة لسوائل الغاز الطبيعي في العاصمة الرياض.

وأعلنت أرامكو، إحدى أكبر شركات الطاقة في العالم، اليوم الإثنين، توقيع اتفاقية تحالف مشترك بقيمة تجاوزت 33 مليار دولار لتطوير مشروع تجزئة سوائل الغاز الطبيعي في السعودية.

واختارت شركة "أرامكو" التحالف المشترك شركتي "تيكنيكاس – سينوبيك" ، كمقاول أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء، لتنفيذ مرفق "رياس" لتجزئة الغاز الطبيعي المسال في السعودية، وفقاً لـ "العربية بزنيس".

ويعد هذا المشروع الأول الذي تمنحه شركة أرامكو السعودية لشركة "تيكنيكاس"، بعد التحالف الاستراتيجي الذي وقعته الشركة الإسبانية مؤخراً مع مجموعة سينوبك الهندسية لتطوير المشاريع المشتركة.

الهدف الأساسي للمشروع هو تمكين مجزئات سوائل الغاز الطبيعي، وبالتالي إنتاج الإيثان والبروبان والبيوتان والبنتان.

وستقوم المرافق الجديدة التي سيتم تطويرها من قبل "تكنيكاس ريونيداس"، و"سينوبيك" بتجزئة 510 آلاف برميل يومياً من سوائل الغاز الطبيعي.

وسيقوم قطارا الحزمة 1 بمعالجة 255 مليون برميل يوميا لكل منهما، وسيشمل وحدات التجزئة والمعالجة والتجفيف والتبريد.

فيما ستوفر المرافق المشتركة للحزمة 2 تخزيناً مشتركاً للمغذيات والمنتجات، وتخزين المواد الكيميائية والمرافق، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أنظمة استعادة البخار والمكثفات، ومياه المرافق، وأنظمة الهواء والنيتروجين في المصانع، ومياه تبريد الآلات، وأنظمة الصرف والشعلة.

وتبلغ المدة المتوقعة للمشروع حوالي 46 شهراً للحزمة الأولى، والتي تشمل: وحدات التجزئة والمعالجة والتجفيف. وحوالي 41 شهراً للحزمة الثانية، والتي ستتضمن مرافق التخزين للمغذيات والمنتجات، والمواد الكيميائية، بما في ذلك، مرافق أنظمة استعادة البخار والمكثفات، ومياه المرافق، وأنظمة الهواء، والنيتروجين في المصانع.