مصدر إيراني مطلع: كسر مقاتلة إيرانية حاجز الصوت وراء دوي انفجار في كرمسار

أعلن مصدر مطلع في مدينة كرمسار التابعة لمحافظة سمنان (وسط إيران) اليوم الاثنين أن سبب صوت الانفجار القوي بالمدينة يعود إلى كسر حاجز الصوت من جانب مقاتلة إيرانية.

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، بأنه في حوالي الساعة 9:15 بالتوقيت المحلي اليوم الاثنين، سُمع صوت دوي انفجار قوي في أجواء مدينة كرمسار التابعة لمحافظة سمنان.

وأعلن مصدر مطلع، أن سبب صوت الانفجار كان مرتبطا بتحليق مقاتلة دون الحد المسموح به واختراق حاجز الصوت.

وصرح محافظ كرمسار، في تصريح صحفي، بأنه لم يكن هناك انفجار ولا داعي للقلق.

وكان يُعتقد في البداية أن مصدر هذا الصوت هو من مدينة كرمسار الصناعية، لكن بعد التحقيق في الأمر، أعلن المسئولون أنه لم يلاحظ أي انفجار أو دخان من هذه المنطقة الصناعية، وفق الوكالة الإيرانية.