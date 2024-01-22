بوريل يعرض استراتيجية لحل الدولتين من أجل إنهاء حرب الشرق الأوسط

أعرب جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، عن رغبته أن يكون حل الدولتين للصراع في الشرق الأوسط ذات أولوية لدى الاتحاد الأوروبي في ظل خطة مقترحة اليوم الاثنين، قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

وقال بوريل لدى وصوله إلى بروكسل: "أعتقد أنه يتعين علينا أن نتوقف عن الحديث عن السلام، وعملية السلام، وأن نبدأ في الحديث بشكل أكثر تحديدا عن عملية حل الدولتين."

ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة التي اندلعت بعد هجمات 7 أكتوبر، مع جعل إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة موضوع رئيسي.

وذكر دبلوماسي رفيع من دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، وهي الذراع الدبلوماسي للاتحاد الأروربي، أن اقتراح حل الدولتين سوف يقترن في وقت متزامن مع توفير ضمانات أمنية لإسرائيل.

وقال الدبلوماسي أن توفير إطار سياسي للشعب الفلسطيني ربما يؤثر أيضا على الحرب الحالية بين حركة حماس وإسرائيل، والهدف يجب أن يكون تمكين إسرائيل من إقامة علاقات طبيعية تماما مع الدول العربية.

وأعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن دعمها لحل الدولتين، مشددة على أن "السلام يمكن أن يتحقق فقط إذا توفر هناك سلام لجميع الشعوب في المنطقة."

وقالت: "لا يمكن لإسرائيل أن تعيش في أمن إلا إذا تمكن الفلسطينيون من العيش بكرامة وفي أمن. ولا يمكن للفلسطينيين أن يعيشوا في كرامة وأمن وحرية بدون أن تعيش إسرائيل في أمن".