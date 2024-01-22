ينظم قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، جولة جديدة من جولات مبادرة "أنت مش لوحدك"، غداً الثلاثاء، وذلك في رحاب مركز رمتان الثقافي بمتحف عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين في حي الهرم بالجيزة.

خصص قطاع الفنون التشكيلية الجولة الجديدة من المبادرة للاحتفاء باليوم العالمي للغة برايل، والذي يوافق 4 يناير من كل عام، وسوف تستضيف المبادرة مجموعة من الأطفال "مكفوفين وضعاف البصر" أعدت لهم الإدارة العامة للتنشيط الثقافي برنامجاً فنيا وترفيهياً.

يبدأ البرنامج في تمام الساعة الـ11 صباحاً بجولة متحفية داخل أروقة متحف طه حسين، يعقبها بمركز رامتان الثقافي لقاءً مع عدد من الضيوف والشخصيات الأكاديمية والفنية والإعلامية من المكفوفين الذين يمثلون نماذج للتفوق والنجاح والتحدي لشحذ همم الأطفال وتعزيز ثقتهم في أنفسهم وفي قدرتهم على النجاح والتميز، ويتخلل هذه الكلمات فقرات موسيقية وغنائية وشعرية لفرق من ذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين أيضاً.

ويختتم برنامج الجولة بتقديم ورشة فنية تشكيل بالطين الأسواني وطباعة استنسل.