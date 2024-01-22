حزب الله يستهدف قوّة من الجمع الحربي الإسرائيلي في مرتفع أبو دجاج الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة

أعلن "حزب الله" في بيان أن عناصره استهدفوا، بعد ظهر اليوم الاثنين، قوّة من الجمع الحربي الإسرائيلي في مرتفع "أبو دجاج" الإسرائيلي‌ بالأسلحة المناسبة، واستهدف الطيران الحربي والمسير والمدفعية الإسرائيلية عدداً من المناطق جنوب لبنان.

وقال بيان "حزب الله": "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1230 من بعد ظهر يوم الاثنين 22-01-2024 قوّة من الجمع الحربي الإسرائيلي في مرتفع أبو دجاج بالأسلحة المناسبة وأصيبت إصابة مباشرة".

وكان "حزب الله" قد أعلن في بيانين منفصلين سابقين أن عناصره استهدفوا منتصف ليل أمس الأحد/الإثنين، قوة إسرائيلية في محيط "ثكنة زرعيت " بالأسلحة الصاروخية، واستهدفوا قبل ظهر يوم الإثنين، تجمعا للجنود الإسرائيليين في محيط موقع "الراهب" الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة.

ونعت المقاومة الإسلامية في لبنان بعد ظهر اليوم الإثنين عنصرا آخر من عناصرها، علي سعيد يحيى، من بلدة "الطيبة" في جنوب لبنان. وكانت المقاومة قد نعت في وقت سابق اليوم الإثنين أحد عناصرها، سامح أسعد أسعد، من بلدة "كفركلا" في جنوب لبنان، ليرتفع عدد عناصر المقاومة الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 161 .

وأطلقت مسيرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم صاروخا خلف "معتقل الخيام" في بلدة الخيام جنوب لبنان ، كما أطلقت مسيرة إسرائيلية صاروخاً على غرفة سكنية داخل مشروع زراعي في محلة "آبل القمح" خراج بلدة "الوزاني" دون تسجيل إصابات، بحسب ما أعلنته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية. كما قصفت المدفعية الإسرائيلية "تلة العويضة " جنوب لبنان.

ونفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة بعد ظهر اليوم استهدفت بالصواريخ بلدة "مارون_الرأس" جنوب لبنان،"، بحسب ما أعلن مراسل قناة" المنار" المحلية التابعة لـ"حزب الله". واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدة "حولا "و"تلة العويضة" في أطراف بلدة "الطيبة" جنوب لبنان، بعد قصف فوسفوري استهدف حي "الوزاني" في بلدة "كفركلا" الجنوبية.

ونفّذ الطيران الحربي الاسرائيلي ظهر اليوم غارةً استهدفت منزلا في بلدة "طيرحرفا" جنوب لبنان، وأطلق صاروخين من نوع جو- أرض باتجاه المنزل، مخلفا فيه أضرارا كبيرة، بحسب ما أعلنته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وأضافت الوكالة أن غارات جوية إسرائيلية قبل ظهر اليوم استهدفت بالصواريخ بلدة "طيرحرفا" جنوب لبنان، وبلدة "مروحين" وأطراف بلدة "الطيبة" جنوب لبنان. وتسببت الغارة الإسرائيلية على بلدة "الطيبة" في أضرار كبيرة في ثانوية البلدة، وقد نجا مدير الثانوية وأفراد الهيئة التعليمية من العدوان.

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي قبل ظهر اليوم أطراف بلدتي "حولا" و "ميس الجبل" و"تلة العزية" في أطراف بلدة "دير ميماس" و"سهل مرجعيون" بين بلدتي " الخيام" و"برج الملوك".

وشنّ الطيران الحربي الاسرائيلي غارة جوية قبل ظهر اليوم على أطراف بلدة "شيحين" استهدفت منزلا مؤلفا من طبقتين، ودمرته بالكامل. واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدتي "يارين" و"البستان"، و"سهل مرجعيون" جنوب لبنان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم، أطراف بلدتي"عيترون" و" مارون_الراس" والمنطقة الواقعة غرب بلدة "ميس_الجبل" جنوب لبنان، بعدد من القذائف.

يذكر أن المناطق الحدودية جنوب لبنان تشهد توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.