سمير جعجع: انتشار الجيش اللبناني على الحدود الجنوبية كفيل بتجنيب التوتر الراهن

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن لبنان في عين العاصفة، معتبرا أن البلاد كان يمكن تجنيبها ما يحدث حاليا لو كان الجيش اللبناني منتشرا على الحدود الجنوبية.

وقال جعجع، في كلمة لتجمع حزبي اليوم، إن الأوضاع غامضة في المنطقة وآخرها ما حصل بين إيران وباكستان، معتبرا أن تأييد القضية الفلسطينية شيء والحصول على مكتسبات سياسيّة تحت شعار القضيّة الفلسطينيّة شيء آخر، موضحا أن الانتخابات الرئاسيّة مؤجلة بانتظار أوضاع المنطقة.

وتتعرض بلدات في الجنوب اللبناني لقصف إسرائيلي مكثف بشكل يومي منذ الثامن من شهر أكتوبر الماضي في إطار عمليات قصف متبادل بين المقاومة الإسلامية في لبنان من جهة والجيش الاسرائيلي من الجهة الأخرى عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية المشتركة.