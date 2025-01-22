 ترامب ينتقد سيدة تحمل رتبة أسقف ويصفها بالـ«بغيضة» لطلبها منه التعاطف مع الضعفاء - بوابة الشروق
الأربعاء 22 يناير 2025 2:16 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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ترامب ينتقد سيدة تحمل رتبة أسقف ويصفها بالـ«بغيضة» لطلبها منه التعاطف مع الضعفاء

واشنطن - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 22 يناير 2025 - 1:53 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 يناير 2025 - 1:53 م

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيدة تحمل رتبة أسقف الكنسية دعته بصورة مباشرة لإظهار التعاطف مع الأشخاص الضعفاء، من أمثال المهاجرين والشباب المتحول جنسيا، ووصفها بأنه "بغيضة" و"ليست جيدة في وظيفتها".

وكما تجري العادة مع الرئيس الذي أدى اليمين الدستورية مؤخرا، حضر ترامب صباح يوم الثلاثاء، صلاة مشتركة بين الأديان في الكاتدرائية الوطنية بواشنطن، وكان من بين المتحدثين السقفاء ماريان بودي.

وفي كلمتها لترامب من فوق المنبر، قالت بودي، إن هناك أطفالا مثليين ومثليات ومتحولين جنسيا، في أسر من الديمقراطيين والجمهوريين والمستقلين، وبعضهم يخشى على حياتهم.

وطلبت منه أن يأخذ بعين الاعتبار الأطفال المهاجرين غير القانونيين، الذين "يخشون أن يتم إبعاد والديهم عنهم" بسبب سياساته.

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