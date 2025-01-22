نبيلة مكرم عبيد من أمام معبر رفح: رسالتنا دبلوماسية إنسانية بعد أن نجحت مصر في وقف إطلاق النار بغزة

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يطلق 200 شاحنة تحمل على متنها نحو 3000 طن من مساعدات مختلفة لصالح قطاع غزة

13 مؤسسة تشارك في إطلاق القافلة التاسعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لصالح غزة

وصلت إلى معبر رفح البري بمحافظة شمال سيناء السفيرة نبيلة مكرم عبيد، رئيسة الأمانة الفنية لتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتورة آمال رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

يأتي جاء ذلك في إطار إطلاق قافلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المقدمة للشعب الفلسطيني، وتضم حوالي 200 شاحنة تحمل على متنها نحو 3000 طن من مساعدات مختلفة غذائية وملابس وتجهيزات طبية وأدوية ومواد إغاثة.

ونظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤتمرا أمام بوابة معبر رفح البري، في وجود حشد من المتطوعين يمثلون المؤسسات المشاركة في القافلة، رفعين شعارات التحالف "مسافة السكة لأهالينا في فلسطين"، وأعلام مصر.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم عبيد، أن القافلة جاءت استجابة سريعة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بعد قرار وقف الحرب، موضحة أن المساعدات التي تتضمنها القافلة تشمل 20% أدوية ومستلزمات طبية وأدوات إغاثة، 15% ملابس وأحذية، 65% مواد غذائية ومياه.

وقالت آمال إمام رئيسي الهلال الأحمر المصري من معبر رفح البري: أمام العالم من جميع الموسسات الخيرية تحت غطاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نجحنا بعد جهود مصرية مضنية لتوصيل الدعم لأهلنا في قطاع غزة بشكل مستمر.

وتابعت، "تم تكليفنا بأن نكون مستعدين في كل المنافذ برا وبحرا وجوا وفي المعبر، حيث تم إنشاء مناطق لوجستية لنيسر التعامل مع السلطات المصرية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل توصيل المساعدات، حيث كانت هناك آلاف الشاحنات المصرية قبل وقف إطلاق النار، وهو جزء مما سنقدمه لأهلنا في قطاع غزة".

وأردفت، "نحن لا نتحدث باسم مؤسسة فقط بل باسم مصر لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة"، كما وجهت التحية لفرسان التطوع الذين ينتظرون من العريش حتى رفح، وصمدوا أمام الكثير من التحديات، وشعارهم "نعمل من أجل الإنسانية".

يشار إلى أنه خلال الفترة الماضية تم التنسيق مع السلطات المصرية والموسسات الأممية والهلال الأحمر الفلسطيني، لوصول الدعم للفلسطينيين بغزة.



وثمنت السفيرة نبيلة مكرم عبيد، دور القيادة السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قائلة: منذ أكتوبر 2023 نظمنا 8 قوافل خلال الفترة الماضية، واليوم نقف أمام قافلة تاسعة جديدة، نقدر مجهود كل المؤسسات الخيرية والأفراد المتطوعين لإطلاقهم القافلة، التي ضمت 200 شاحنة مقدمة من 13 مؤسسة مصرية.

وقالت: "نضع خبراتنا سويا للوصول إلى الهدف الإنساني ونحن مستمرون بالروح المصرية مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، بعد نجاح مصر في وقف إطلاق النار، والآن جاء دور الدولة التنموي".