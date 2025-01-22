فون دير لاين تعلن خطة للطاقة بأسعار معقولة في أوروبا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، إن خفض أسعار الطاقة في الاتحاد الأوروبي هو أولوية قصوى وسوف يتم الكشف عن التدابير لتحقيق هذا الهدف الشهر المقبل.

وأضافت فون دير لاين: "مازالت أسعار الطاقة في أوروبا أعلى على نحو هيكلي منه في الولايات المتحدة والصين، وتتفاوت بشدة داخل الاتحاد الأوروبي"، مشيرة إلى أننا يجب أن نخفضها بينما نكمل الإلغاء التدريجي للوقود الأحفوري الروسي.

وتابعت أن تنويع موردي الطاقة والاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة من الجيل التالي يعد مهما لخفض الأسعار في التكتل وساقت كمثال الانشطار وتعزيز الطاقة الحرارية الأرضية وبطاريات الحالة الصلبة.

ويحتاج الاتحاد الأوروبي، أيضا لجذب المزيد من رأس المال الخاص لتحديث شبكات الكهرباء والبنية التحتية التخزينية وتحسين ربط أنظمة الطاقة منخفضة الكربون.

وقالت فون دير لاين، إنها تعتزم تقديم خطة للطاقة بأسعار معقولة في فبراير المقبل.