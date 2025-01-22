إصابة شخصين في مشاجرة بأسوان

أصيب شخصان في مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالأسلحة البيضاء، في إحدى المناطق بقرية وادي العرب التابعة لدائرة مركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الأربعاء، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة بإحدى المناطق بقرية وادي العرب التابعة لدائرة مركز كوم أمبو شمال المحافظة، بين عدد من الأشخاص استخدموا فيها الأسلحة البيضاء.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة شخصين بجروح في مناطق متفرقة بالجسم بعد تلقيهما ضربات من آخرين.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة للسيطرة على المشاجرة وأعادت السيطرة على المنطقة بأكملها، وحماية جميع المواطنين سواء المتواجدين أو المارة بالطريق.



وتبين من التحريات الأولية أن المصابين جراء المشاجرة هم:

مصطفى عبد الحليم محمد حسن، وعمره 19 سنة، مصابا بجرح قطعي بالرأس، و جرحى محمود حسن، عمره 35 سنة، مصابا بجرح قطعي باليد اليمنى.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.