استقرت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، في البنوك المحلية، فى بداية تعاملات اليوم الأربعاء، 22 يناير 2025.

حيث سجل سعر العملة الخضراء في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، و"التجاري الدولي" نحو 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع، دون أي تغيير.

واستقر الدولار في تعاملات بنكي كريدي أجري كول، والأهلي الكويتي عند 50.26 جنيه للشراء، 50.36 جنيه للبيع.

وسجلت العملة الأمريكية أعلى سعر لها خلال تداولات اليوم، في تعاملات بنك تنمية الصادرات، عند 50.30 جنيه للشراء، 50.40 جنيه للبيع.

وكان البنك المركزي قد سمح في مارس الماضي بتحديد سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقاً لآليات العرض والطلب، ورفع أسعار الفائدة على الجنيه 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي، لتتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بعد تطبيق سياسة سعر الصرف المرن، من 31 جنيها تقريباً للدولار إلى 50 جنيها، ثم عاود الارتفاع تدريجياً ليدور حول مستويات 46 و48 جنيها للدولار خلال الشهور الماضية.