جروندبرج: إطلاق سراح طاقم سفينة جالاكسي خطوة في الاتجاه الصحيح 

قال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، اليوم الأربعاء، إن إطلاق سراح طاقم سفينة جالاكسي ليدر يعد خبراً ساراً يضع نهاية للاحتجاز التعسفي والبُعد الذي عانى منه الطاقم وأسرهم لأكثر من عام.

وأضاف جروندبرج في بيان له "أن هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، وأحث أنصار الله على مواصلة هذه الخطوات الإيجابية على كافة الملفات، بما في ذلك إنهاء جميع الهجمات البحرية".

وأشار إلى أن هذه التدابير ضرورية لتهيئة مساحة الوساطة، الأمر الذي سيسهل على المدى الطويل استئناف العملية السياسية اليمنية التي طال انتظارها من قبل ملايين اليمنيين.

وأعرب المبعوث الأممي عن امتنانه لسلطنة عمان"على جهودها الحثيثة والدؤوبة في الدعوة إلى إطلاق سراح طاقم "جالاكسي ليدر".

كما شكر جروندربج عُمان على "دعمها الثابت في الدعوة إلى إطلاق سراح أفراد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية المعتقلين تعسفياً".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، الإفراج عن طاقم السفينة جالاكسي ليدر المحتجزين لديها منذ نوفمبر 2023.

وقالت الجماعة في بيان لها، إن عملية الإفراج جاءت "بتواصل مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وجهود من الأشقاء في سلطنة عمان".

وكانت جماعة الحوثي أعلنت في 19 نوفمبر 2023 الاستيلاء على السفينة "جالاكسي ليدر" قائلة إنها إسرائيلية، بينما أفادت تل أبيب بأن السفينة مملوكة لشركة بريطانية تشغلها شركة يابانية، وطاقمها يضم 25 فردا من أوكرانيا وبلغاريا والفلبين والمكسيك، ولم يكن على متنها أي من الإسرائيليين.