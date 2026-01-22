وزير الخارجية الألماني يواصل جولته الأفريقية بزيارة إثيوبيا

يواصل وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول جولته الأفريقية التي تستغرق يومين اليوم الخميس في إثيوبيا.

ويعتزم الوزير في العاصمة أديس أبابا عقد محادثات مع نظيره جديون تيموثيوس، كما يعتزم زيارة مقر الاتحاد الأفريقي بالمدينة وإجراء محادثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وزير الخارجية الجيبوتي الأسبق محمود علي يوسف.

ومن المرجح أن تتناول المحادثات أيضا الحرب المستمرة في السودان منذ أبريل 2023. وتصنف الأمم المتحدة هذا الصراع، الذي تقف فيه القوات المسلحة السودانية في مواجهة ميليشيا قوات الدعم السريع، باعتباره أكبر أزمة إنسانية في العالم.

وتتمثل الأهداف الرئيسية للاتحاد الأفريقي في السلام والأمن والتنمية والديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، وذلك كما هو منصوص عليه في أجندة الاتحاد الأفريقي 2063. وتمتلك المنظمة حق التدخل في حالات جرائم الحرب أو عمليات الإبادة الجماعية.

وتأسس الاتحاد الأفريقي عام 2002 بهدف تعزيز الاندماج السياسي والاقتصادي في أفريقيا. وفي سبتمبر 2023 انضم الاتحاد الأفريقي كعضو كامل لمجموعة العشرين التي تضم أهم القوى الاقتصادية في العالم.