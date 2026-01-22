ريمونتادا الهلال تهزم الفيحاء برباعية في الدوري السعودي

انتهت مساء اليوم الخميس، 3 مباريات في الجولة 17 لبطولة الدوري السعودي، إذ انتصر الهلال على الفيحاء بنتيجة 4-1، وفاز أيضا القادسية على الاتحاد بنتيجة 2-1، كما تعادل التعاون والحزم بنتيجة 2-2.

ونجح الهلال في العودة من التأخر برباعية مثيرة، حيث بادر الفيحاء بالتسجيل عن طريق فاشيون ساكالا في الدقيقة 14، وبعدها أمطر زعيم آسيا الشباك برباعية عن طريق سافيتش في الدقيقة 37، واستفاد الهلال من هدف عكسي في الدقيقة 45 عن طريق اورلاندو موسكيرا.

الهدف الثالث في المباراة جاء عن طريق محمد كنو في الدقيقة 61، وبعدها أحرز ماركوس ليوناردو الهدف الرابع في الدقيقة 90.

وبهذه النتيجة، يواصل الهلال الصدارة برصيد 44 نقطة، ويليه النصر برصيد 37 نقطة، ويتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 37 نقطة.