جونسون: 4 خطوات لتخفيف قيود كورونا ببريطانيا تدريجيا

كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن خطته لإنهاء الإغلاق بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتتكون من أربع خطوات لتخفيف القيود تدريجيًا، مع إجراء تغييرات كل 5 أسابيع.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أنه وفقاً للخطة قد يعمل البريطانيون من المنزل حتى يونيو القادم على الأقل، موضحا أن المراحل سيتم تقديمها على أساس "البيانات وليس على أساس المواعيد".

وقال جونسون رئيس الوزراء - في بيان ألقاه في مجلس العموم حول خارطة طريق الحكومة للخروج من الإغلاق - إن الأسابيع الخمسة بين الخطوات تتضمن أربعة أسابيع للسماح بجمع البيانات، وسبعة أيام أخرى قبل إجراء التغييرات، موضحا أن الخطوة الأولى، التي سيتم تقديمها على مرحلتين، ستشهد فتح المدارس في 8 مارس، مع السماح بالخروج إلى الأماكن العامة لشخصين على الأكثر.

وأضاف "في الأسابيع القليلة الأولى، سيُطلب من الأطفال ارتداء الكمامات، وسيسمح لسكان دور الرعاية بزائر واحد".. مشيرا إلى أن النصف الثاني من الخطوة الأولى، اعتبارًا من 29 مارس، سيشهد إعادة تقديم قاعدة ستة أشخاص، مما يعني أنه يمكن لستة أشخاص من أسر مختلفة، أو عدد غير محدود من عائلتين أن يجتمعوا في الخارج في حديقة عامة أو خاصة.

وأوضح جونسون أن طلب "البقاء في المنزل" سيظل ساريًا حتى 29 مارس، حيث سيتم استبداله بنصيحة "البقاء في الأحياء المحلية"، على أن يتم إعادة فتح متاجر التجزئة غير الضرورية والعناية الشخصية (مصففو الشعر والصالونات) والمباني العامة مثل المكتبات والمتاحف في الخطوة الثانية، في موعد لا يتجاوز 12 أبريل، كما ستعود الأحداث الرياضية والموسيقى الحية في موعد لا يتجاوز 17 مايو.

وأشار إلى أنه يمكن أن تقدم الحانات والمطاعم المشروبات في الهواء الطلق اعتبارًا من أبريل ، ويُعاد فتحها في الداخل اعتبارًا من مايو، على أن تطلق الحكومة سلسلة من المراجعات والأبحاث الإضافية لإعادة تشغيل الأحداث الكبيرة ومن بينها الأحداث الرياضة والحفلات الموسيقية مع الالتزام باستخدام اختبارات كوفيد-19 السريعة.

ولفت جونسون أنه سيكون هناك أيضا فريق عمل للسفر، لتقديم تقرير في 12 أبريل حول تدابير للسماح باستئناف السفر الدولي، مشيرا إلى أن ذلك يعني أنه لن يُسمح بالرحلات الخارجية حتى الخطوة الثالثة على الأقل، والتي لن تكون قبل 17 مايو، على أن تكون هناك مراجعة لقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والعمل من المنزل في الوقت المناسب للخطوة الرابعة، والتي لن تكون سارية قبل يونيو.

وأكد جونسون أن خارطة الطريق ستكون بحذر ولكن بشكل لا رجعة فيه نحو استعادة الحريات ، قائلا "إن التهديد لا يزال كبيرًا حيث بدأت الأرقام في المستشفى الآن فقط في الانخفاض إلى ما دون ذروة الموجة الأولى في أبريل، لكننا قادرون على اتخاذ هذه الخطوات بسبب تصميم الشعب البريطاني والنجاح الاستثنائي لخدمات الصحة الوطنية في تطعيم أكثر من 17.5 مليون شخص في جميع أنحاء المملكة المتحدة".

وأضاف "لا يوجد طريق موثوق به إلى بريطانيا خالية من كوفيد-19، ولا يوجد لقاح يمكن أن يكون فعالاً بنسبة 100%، لذا، لا يمكننا الهروب من حقيقة أن رفع الإغلاق سيؤدي إلى المزيد من الحالات، والمزيد من العلاج في المستشفيات والمزيد من الوفيات للأسف".