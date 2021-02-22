وزير الخارجية الإيطالي يعرب عن حزنه الشديد لمقتل سفير بلاده لدى الكونغو الديمقراطية

أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو عن حزنه الشديد لمقتل سفير بلاده لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية لوكا أتاناسيو وأحد عناصر الدرك (كارابينييري) إثر هجوم على قافلة تابعة للأمم المتحدة في منطقة غوما شرق الكونغو.



وذكرت وكالة أنباء "أكي" الإيطالية اليوم الاثنين، أن دي مايو تلقى هذا النبأ أثناء تواجده في بروكسل، موضحة أنه سيتحدث بعد قليل في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن يعبر علانية عن تعازيه أمام نظرائه الأوروبيين.



وأكد أن سلطات بلاده لن تدخر جهدًا في تسليط الضوء على الحادثة التي كانت على ما يبدو محاولة اختطاف للدبلوماسي الإيطالي.



من جهته.. أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطاالي بييرو فاسينو - في مذكرة - عن ألمه وحزنه لمقتل السفير لوكا أتاناسيو وعنصر الكارابينيري، إثر هذا الهجوم المسلح ضد القافلة الأممية.