كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 99 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

عاودت حالات الإصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية للارتفاع مجددا لتقترب من 100 ألف حالة إصابة اليوم الثلاثاء، في ظل مخاوف من إمكانية ارتفاع حالات الإصابة بسبب تفشي متحور أوميكرون.

وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها صباح اليوم أن البلاد سجلت 99 ألفا و573 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، من بينها 99 ألفا و444 حالة محلية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى مليونين و157 ألفا و734 إصابة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وحذرت السلطات الصحية من أن حالات الإصابة اليومية قد ترتفع إلى 270 ألف حالة بحلول مطلع الشهر المقبل بسبب متحور أوميكرون.

ووصلت حصيلة الوفيات بسبب كورونا إلى 7508 حالات بزيادة قدرها 58 وفاة عن اليوم السابق.

وبلغ عدد المرضى في حالة حرجة 480 مريضا، بدون تغيير عن أمس الاثنين.