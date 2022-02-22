دخلت صحافة الذكاء الاصطناعي إلى سماء الإعلام الرقمي في الفترات الأخيرة بشكل ملحوظ، الأمر الذي أثار مخاوف استغناء المؤسسات الصحفية وغرف الأخبار عن العنصر البشري، وتساؤلات الصحفيين والباحثين حول ماهية صحافة الذكاء الاصطناعي، وكيف تساعد الصحفيين في عملهم.

من هذا المنطلق نرصد لكم بعض الكتب في مجال صحافة الذكاء الاصطناعي لمنتجي المحتوى والصحفيين للمبتدئين ولأولئك الذين يسعون للتعرف أكثر على مجال صحافة الذكاء الاصطناعي، ومعرفة التغيرات التقنية وتقديم المهارات اللازمة للعمل الصحفي.

في هذا التقرير تقدم لكم «الشروق» مجموعة من الكتب في مجال صحافة الذكاء الاصطناعي التي تساعد الصحفيين والباحثين في هذا المجال وتلقى الخبرات والمعلومات حوله وكل ما يتعلق به.

*الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الصحفية..الواقع وتحديات المستقبل

الكتاب من تأليف الدكتور محمد عبدالحميد وهو أكاديمي ومتخصص في مجال الصحافة والإعلام الرقمي، يضم بين صفحاته استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الصحافة والإعلام، ويسلط الضوء على واقع الذكاء الاصطناعي في المؤسسات العالمية، ومستقبل توظيفه في صناعة الصحافة من خلال الإفادة من العديد من الأطروحات والآراء والاتجاهات المتنوعة التي تناولتها المقالات العربية والأجنبية في المواقع الصحفية الإلكترونية.

يضم الكتاب خمسة فصول هي: مدخل إلى الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، اقتصاديات الذكاء الاصطناعي ومجالات توظيفه في المؤسسات الصحفية، صحافة الذكاء والتأثير على المحتوى، واقع الذكاء الاصطناعي في الصحافة بين التطبيق العملي والبحوث العلمية، وأخيراً تحديات استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الصحافة ومستقبله.

الكتاب صادر عن الوكالة العربية للعلاقات العامة.

*الصحافة الرقمية من الوسائط المتعددة إلى الذكاء الاصطناعي

يعتبر هذا الكتاب من أهم الكتب التي تناولت صحافة الذكاء الاصطناعي في الوطن العربي، هذا الكتاب وضعه أكاديميان يجمعان بين العمل الميداني والأكاديمي، هما: الدكتور عبدالكريم الزياني والدكتور ساعد ساعد، يناقش الكتاب التغيرات التي صاحبت الصحافة الرقمية منذ بداية اعتمادها على الوسائط المتعددة والوسائط الفائقة في العمل الصحفي، وصولاً إلى مرحلة توظيف الذكاء الاصطناعي والروبوت في إنتاج المادة الصحفية.

ويرصد الكتاب الكيفية التي أثرت بها التكنولوجيا الجديدة على الصحافة الرقمية، وآليات توظيف الممكنات التكنولوجية في سبيل تجديد شكل المادة الصحفية المنتجة ومحتوياتها.

كتاب الصحافة الرقمية من الوسائط المتعددة إلى الذكاء الاصطناعي يضم ثمان فصول وهي: مدخل إلى الصحافة الرقمية، صحافة الوسائط المتعددة، صحافة الفيديو، صحافة الهاتف المحمول، صحافة البيانات، الصحافة الحاسوبية، وأخيرا صحافة الذكاء الاصطناعي وصحافة الروبوت،

والكتاب صادر عن دار الكتب والدراسات العربية.

*العولمة 4.0 ومستقبل الإعلام في حقبة صحافة الجيل السابع

هذا الكتاب صادر للأكاديمي الدكتور محمد عبدالظاهر، يتناول حقبة العولمة ومستقبل صناعة الإعلام في مرحلة صحافة الجيل السابع، يضم مجموعة من الأفكار الاستشرافية لدراسة مستقبل الإعلام والتكنولوجية في مرحلة ما بعد كوفيد - 19، واستعراض أبرز الاتجاهات العالمية لدراسة مستقبل الإعلام والترفيه.

الكتاب يضم مجموعة من الفصول لتتناول مفهوم صحافة الجيل السابع، ومفهوم التسويق الروبوتي ومستقبل التقنيات والحلول التكنولوجية في عالم ما بعد كورونا، ومستقبل المهارات البشرية الديناميكية متوافقة مع الثورة الصناعية الرابعة والخامسة.

الكتاب صدر عن دار بدائل للنشر والتوزيع.

*صحافة الذكاء الاصطناعي هل تساعد الصحفيين أم تهدد وجودهم؟

هذا الكتاب يفتح بابا للنقاش حول مستقبل الذكاء الاصطناعي التي يصنعها الصحفيون خلال الحقبة القادمة والتي يتصدرها الذكاء الاصطناعي والأتمتة، حيث يشكل هاجس القضاء المحتمل على صحافة البشر مخاطر حقيقية على الكثير من الثوابت والقواعد الراسخة في المجتمع العالمي.

ينقسم الكتاب إلى قسمين: الأول: تم تخصيصه لمناقشة مفهوم الذكاء الاصطناعي والمجالات والعلوم التي يتداخل معها، والتعرف على مفهوم صحافة الذكاء الاصطناعي وقدرته الحالية والمستقبلية.

أما القسم الثاني: يتناول قالي رواية القصة الصحفة في عصر الصحافة الآلية وفي منصات الإعلام الرقمي، واستعراض لأمثلة ونماذج تطبيقية حول كيفية إنشاء القصص الصحفية والتحديات التي تواجه الصحفيين حول استمرار شغلهم لوظائف حالية في ظل عقود الذكاء الاصطناعي والأتمتة القادمة.

الكتاب صادر عن دار النخبة للنشر والتوزيع، ويضم تسعة فصول.

* الذكاء الاصطناعي والإعلام الجديد.. أسس وآليات

هناك علاقة وطيدة بين الاعلام الجديد والذكاء الاصطناعي تتمثل في أن هناك حربا إعلامية أشعلتها وسائل التواصل الاجتماعي من خلال توظيف أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تعمل على خلق شخصيات زائفة وغير حقيقة تعمل على تضليل المشاهدين بمعلومات كاذبة حتى تتحول الشائعة إلى ترند يتأثر بها المشاهد العادي.

الكتاب يضم بين فصوله الذكاء الاصطناعي والإعلام الجديد، ومستقبل الإعلام في ظل صحافة الذكاء الاصطناعي.

الكتاب صادر عن دار العربي للنشر والتوزيع.

* الصحافة الروبوتية.. الإيكولوجيا والهاكطولوجيا

الكتاب من تأليف الدكتور أحمد عادل درويش، الذي يحاول فيه أن يضع أسس علمية يمكن الاستناد إليها في التفاعل العلمي مع توظيف الروبوتات بالمؤسسة الصحفية وتقديم رؤية تبدأ بتحديد تجليات الواقع مرورا بالتحديات التي نقف أمام تطورها.

كتاب الصحافة الروبوتية يضم سبعة فصول وهي: ماهية الذكاء الاصطناعي ومجالاته وأبرز تقنياته ودورها في دعم التحول الرقمي لوسائل الإعلام، بالإضافة إلى مدخل للصحافة الروبوتية ومبررات الكشف عنها وآلية عملها ةكممارسة صحفية وكذلك الكشف العلاقة بين الصحفي الآلي والبشري.

*الصحافة والإعلام الرقمي في عصر الذكاء الاصطناعي

يتجلى الواقع الرقمي في كافة جوانب الحياة العصرية فإذا كان الأمر في بدايته يرتبط بالقدرة على إمتلاك التقنية سواء كانت القدرة المادية أو توافر البنية التحتية، فشبكات الجيل الخامس فتحت الباب على مصراعيه أمام التحول في أساليب الممارسة الإعلامية استنادا إلى التقنيات الحديثة والتي بات جزء كبير منها يتحول نحو تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

أولى الكاتبان الدكتور أحمد علي الزهراني والدكتورة مروة أحمد عطية عناية بوضع هذا الكتاب لأنه يشكل نقطة التقاء مجالات متبادلة ولكنها في ذات الوقت متداخلة ومتقاطعة، فتقنيات الذكاء الاصطناعي ممثلة في الواقع الافتراضي والمعزز والبلوك تشين وصحافة الروبوتات.

الكتاب يضم 14 فصلا، صادر عن دار خوارزم للنشر والتوزيع.

*الإعلام الرقمي وتحديات الذكاء الاصطناعي

سعى هذا الكتاب إلى الإجابة عن تساؤلات عن الإعلام الرقمي وتحديات الذكاء الاصطناعي، مثل هل أن التطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي ستجعل الصحفيين يواجهون مستقبلا غامضا في ظل متغيرات الأسس الاقتصادية للمؤسسات الإعلامية، وهل سيضيف الذكاء الاصطناعي مزايا جديدة لوسائل الإعلام الرقمي أن ترفع مستوى الذكاء الجمعي للجمهور.

قسم الدكتور عبدالكريم علي الدبيسي هذا الكتاب إلى ستة فصول ليتناول: إنترنت الاشياء والذكاء الاصطناعي بداية من مفهوم إنترنت الاشياء وكيف تعمل والمتطلبات الأساسية لعملها، ونشأة صحافة الذكاء الاصطناعي ومستقبله وتحدياته المهنية والأخلاقية والأنماط الاقتصادية في عالم الذكاء الاصطناعي.

الكتاب صادر عن دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.

* إعلام الذكاء الاصطناعي ومستقبل وسائل الإعلام في صناعة وإنتاج الأخبار

الكتاب من تأليف الدكتور حسنين شفيق الذي وضعه ليتناول مفهوم الذكاء الاصطناعي وأهميته، ومستقبل صناعة صحافة الذكاء الاصطناعي، ومستقبل صناعة وإنتاج الأخبار، والتحديات التي تواجه الصحف في ظل تقنيات الذكاء الاصطناعي.

الكتاب صادر عن دار الأنجلو المصرية.

*صحافة الذكاء الاصطناعي" الثورة الإعلامية الرابعة وإعادة هيكلة الإعلام

أعده الدكتور محمد عبدالظاهر، محاولة منه في وضع وصياغة المفهوم الخاص بصحافة الذكاء الاصطناعي، كونه أول باحث وأكاديمي يكتب في هذا المجال، كون أن صحافة الذكاء الاصطناعي تدفع بثورة تكنولوجية في صناعة الإعلام وتخلق أطر جديدة في نماذج الاتصال.

يحتوى الكتاب على الرؤى والأفكار والمقالات في بعض الصحف والمجلات العلمية حول صحافة الذكاء الاصطناعي، ودور الثورة الصناعية الرابعة في إعادة هيكلة وسائل الإعلام وكيف يمكن أن تؤثر صحافة الذكاء الاصطناعي على حرية تداول المعلومات وما هي الظواهر الجديدة التي تصاحب الذكاء الاصطناعي.

الكتاب صادر عن دار بدائل للنشر والتوزيع.