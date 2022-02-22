مرتضى لـ جماهير الزمالك: أشعر بكم واصبروا لما بعد مباراة الوداد

وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالته للاعبي فريق الكرة بالنادي قبل مواجهة الوداد المغربي، مشيرًا إلى أنه يشعر بجماهير القلعة البيضاء ويطالبهم بالصبر حتى نهاية مباراة الوداد المقبلة في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي السبت المقبل بمنافسات الجولة الثالثة من عمر مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا.

وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء: "أشعر بجماهير الزمالك جدًا، وأطالبهم بالصبر حتى نهاية مباراة الوداد المقبلة، سننتظر حتى نهاية اللقاء ومن ثم سنعلن عن كل شيء".

وأضاف: "قولت للاعبين (موتوا نفسكم) من أجل الجماهير العظيمة التي تدعمكم وتساندكم من أجل الفوز، قميص الزمالك غالي وقيمته كبيرة".

وأوضح أن أي لاعب لا يستحق اللعب في الزمالك سيرحل عن النادي بنهاية الموسم، مشددا على أنه يعلم أحلام جماهير الزمالك ويسعى لتحقيقها.

ويعقد اليوم الثلاثاء مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني لمطالبتهم بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الوداد المغربي في المباراة المقبلة وإسعاد جماهير القلعة البيضاء.