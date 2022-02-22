موسكو: الاتفاقيات مع لوجانسك ودونيتسك تسمح بنشر قواعد عسكرية روسية على أراضيهما

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقيات التي تم توقيعها مع جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك، تسمح بنشر قواعد عسكرية روسية على أراضيهما، منوهة إلى أن موسكو لا تخطط لفعل ذلك حاليا.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت متأخر من مساء أمس الاثن بنشر قوات لـ "حفاظ السلام" في جمهوريتي لوجانسك ودونتيسك الانفصاليين اللذين اعترف باستقلالهما. ولم يتضح على الفور موعد إرسال الجنود أو عددهم.

وأصدر بوتين مرسومين أمر بموجبهما وزارة الدفاع بأن « تتولّى القوات المسلحة الروسية مهام حفظ السلام على أراضي الجمهوريتين الشعبيتين » لوجانسك ودونيتسك.

ولم يتضح على الفور موعد إرسال الجنود أو عددهم، فالمرسومان اللذان نشرا على موقع قاعدة البيانات الروسية للوثائق القانونية يقع كل منهما في صفحة واحدة ولا ينصّان على أيّ جدول زمني لانتشار الجيش الروسي في المنطقتين الانفصاليتين. كما أنهما لا يأتيان كذلك على ذكر حجم القوات التي ستنتشر هناك.