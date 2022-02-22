نادي أدب بورسعيد يستضيف الشاعر الجنوبي خلف جابر

واصل نادي أدب قصر ثقافة بورسعيد سلسلة ندواته الأسبوعية التي يستضيف فيها العديد من شعراء مصر من مختلف المحافظات، حيث استضاف النادي مساء الإثنين الشاعر خلف جابر.

جاء ذلك في الأمسية التي أدارها الشاعر أسامة عبد العزيز، وألقى خلالها خلف جابر مجموعة من قصائده ومختارات من دواوينه الثلاثة، بمشاركة العديد من شعراء بورسعيد منهم: السيد السمري وفاتن متولي ونداء عادل، وطلعت العسيلي ومحمد خضير وعبير جامع وشيماء البنا، ومها الجمل ومحمد مزروع ومحمود طه، ويسري الصلاحي ومحمد السعيد وهاني السويفي.

كما كانت هناك مداخلات نقدية للأديب أسامة المصري والفنان عمر الحلوجي، وسط حضور أدبي كبير من أدباء بورسعيد بإشراف الشاعر السيد السمري مدير قصر ثقافة بورسعيد، ورانيا شريف مسؤول نادى الأدب.

يذكر أن خلف جابر هو شاعر وصحفي مصري من محافظة بنى سويف بالصعيد، صدر له 3 دواوين شعر بالعامية المصرية هي "عجلة خشب" عام 2015، والذي وصل للقائمة القصيرة لجائزة أحمد فؤاد نجم، و"أربعاء أيوب" عام 2017، و"من أعلى نخلة في الصعيد عيل بيطير غناويه للقاهرة" وهو الديوان الفائز بجائزة عبدالرحمن الأبنودي 2020، كما نشر عددًا من الكتب الصوتية تحت عنوان "ألف سيرة وسيرة".