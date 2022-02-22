بلينكن يدين اعتراف روسيا بالإقليمين الانفصالين في أوكرانيا

أدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين شرقي أوكرانيا كدولتين مستقلتين.

وقال بلينكن في بيان إن قرار الكرملين بالاعتراف بإقليمي دونيتسك ولوهانسك "يمثل نموذجا آخر على عدم الاحترام الصارخ للقانون والأعراف الدولية من جانب بوتين".

وأضاف بلينكن أن الأمر التنفيذي الذي يحظر الاستثمار والتجارة وتمويل الأفراد الأمريكيين في دونيتسك ولوهانسك، الذي أعلنه البيت الأبيض في رد فعل على الخطوة التي اتخذها الكرملين "يهدف لمنع روسيا من استغلال هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي".