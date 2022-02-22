جامعة المنيا تنعى طبيب شاب توفي فجأة بسبب توقف عضلة القلب

نعت جامعة المنيا وكلية الطب فى بيان صدر قبل قليل وفاة الطبيب الشاب محمد ممدوح المدرس المساعد بكلية الطب الذى توفى فجاءة داخل منزله بسبب توقف عضلة القلب، كما نعت نقابة الأطباء الطبيب فى بيان لها مساء أمس الإثنين.

وسادت حالة من الحزن بوسائل التواصل الاجتماعى إثر تداول صورة من بوست قديم للدكتور محمد ممدوح الطبيب المقيم بقسم النساء بمستشفى النساء الجامعى عن متابعة والدته بعد نومه 22 ساعة من تعب العمل وملاحظته والدته وهى تضع يدها على قلبه للتأكد من وجود نبض وخوفها من فترة نومه حتى استيقظ وقال لها متخافيش لسه عايش فحضنته قائلا مشفتش حد زى امى فى خوفها علينا.

وقال الدكتور حسام شوقى عميد كلية الطب بالمنيا، أن الدكتور محمد ممدوح، المدرس المساعد بقسم النساء والتوليد بمستشفى المنيا الجامعى والذى توفى فجأة بسبب توقف فى عضلة القلب، وتم تشيع جنازته بمسقط رأسه فى مركز سمالوط، مساء اليوم الإثنين عمره 28 عاما، وعضو هيئة تدريس بالجامعة، وطبيب مقيم بقسم النساء والتوليد، ومن أنبل وأخلص وأمهر أطباء النساء والتوليد، ولم يتأخر قط عن أى عمل أو تكليف لخدمة المرضى وكان يتعامل مع الجميع بمنتهى الود والحب، وفى حالة استدعائه فى حالات الطوارئ يلبى فورا ولا يتأخر عن الحضور ليلا أو نهارا، ولم أرى أحدا فى أخلاقه