وافق مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) خلال دقائق على طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام القوات المسلحة خارج البلاد.

وكانت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، أعلنت في وقت سابق أن الرئيس فلاديمير بوتين وجه طلبا لاستخدام القوات المسلحة الروسية خارج البلاد.

وأضافت ماتفيينكو، خلال اجتماع لمجلس الاتحاد، اليوم الثلاثاء: "تلقينا طلبا من الرئيس حول استخدام القوات المسلحة الروسية خارج الاتحاد الروسي"، موجهة بإدراج هذا الموضوع في جدول أعمال الجلسة والنظر فيه بمناقشات مفتوحة.

وأوضحت أن اللجان المعنية في مجلس الاتحاد نصحت بالموافقة على تلبية الطلب الرئاسي، بحيث يدخل القرار بعد تبنيه حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء.

وينص مشروع القرار على أن عدد القوات ومناطق عملياتها ومهماتها وفترة وجودها في الخارج أمور يحددها الرئيس الروسي.