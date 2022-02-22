الصين تعرب عن قلقها حيال تطورات الأوضاع في أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي، ثبات موقف بلاده تجاه قضية أوكرانيا، وأدلى وانج يي بهذا التصريح، حسب ما أوردته صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، اليوم الثلاثاء خلال مكالمته الهاتفية مع نظيره الأمريكي انتوني بلينكن.

وأعرب وزير الخارجية الصيني عن قلقه إزاء تطورات الأوضاع في أوكرانيا، مؤكدا لـ"بلينكن" أهمية احترام المخاوف الأمنية المشروعة لأي دولة والتمسك بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في كوريا الشمالية، حسبما نشرت الخارجية الأمريكية في بيان، حيث شدد بلينكن على ضرورة الحفاظ على سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اعترف بإقليمي "دونيتسك" ولوجانسك" شرق أوكرانيا كجمهوريتين مستقلتين، وأمر الجيش الروسي بـ"حفظ السلام" في الجمهوريتين الواقعتين في شرق أوكرانيا.