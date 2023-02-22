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رئيس وزراء فلسطين: العدوان الإسرائيلي على نابلس إرهاب منظم

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 22 فبراير 2023 - 1:28 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 فبراير 2023 - 1:28 م

أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الأربعاء، العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة نابلس، والذي أسفر عن استشهاد شابين وإصابة نحو 36 آخرين على الأقل.

ووصف اشتية - في تصريحات له اليوم - العدوان بـ"الإرهاب المنظم" الذي تسعى إسرائيل من خلاله إلى تصدير أزمتها الداخلية إلى الساحة الفلسطينية، مطالبا الأمم المتحدة بالكف عن سياسة المعايير المزدوجة التي تشجع إسرائيل على مواصلة عدوانها ضد الشعب الفلسطيني.

ووجه اشتية التحية لأهل مدينة نابلس التي لم تتوقف يوما عن تقديم التضحيات طيلة سنوات النضال الطويلة، مؤكدا أن كل ما يمارس ضد الشعب الفلسطيني لن يثنيه عن مواصلة نضاله المشروع لتحقيق أهدافه بالحرية، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.


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