الخارجية الفلسطينية تدين بناء وحدات استيطانية جديدة وتعتبرها ردا إسرائيليا على مجلس الأمن

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، مصادقة المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي، على بناء 1000 وحدة استيطانية في تجمع مستوطنات "جوش عتصيون" جنوب بيت لحم، كجزء من آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة التي أقرها "الكابينت" الإسرائيلي سابقا.

واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي، أن المصادقة على وحدات استيطانية جديدة امتداد لجرائم الاحتلال، وسياسته الاستعمارية العنصرية القائمة على الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية المحتلة، وتقويض لفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، واستخفاف إسرائيلي رسمي بقرارات الشرعية الدولية وبيان مجلس الأمن الدولي الأخير الذي صدر باجماع الدول الأعضاء.

وطالبت الخارجية، مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم من الإجراءات والخطوات العملية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة القرار 2334، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كمقدمة لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره.