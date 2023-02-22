رجح الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عدم زيادة أسعار الدواجن في الفترة المقبلة، تزامنًا مع استيراد الدولة للدواجن البرازيلي المجمدة من الخارج.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الأربعاء، أن عددًا من مربي التسمين والأمهات، خرجوا من منظومة الإنتاج؛ نتيجة أزمة العلف ونقص الإفراجات في الفترة الماضية.

وذكر أن استهلاك الدواجن يزداد بنسبة تتراوح ما بين 135% إلى 140% في شهر رمضان، معربًا عن أمنياته ألا يكون استيراد الدواجن المجمدة بكميات كبيرة، حتى لا يؤدي لإغلاق الصناعة الوطنية.

وأوضح نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن استيراد الدواجن لفترة، يستهدف سد الفجوة الموجودة، وتحقيق توازن في الأسعار وعدم زيادتها في الفترة المقبلة، لحين انتهاء موسم رمضان.

وأكد أن الكميات المستوردة تكفي شهري مارس وأبريل، قائلًا إن توافر العلف والخامات بكميات كافية ومستدامة، يمنح المربي الثقة، ويجعله منتظمًا في الدورات الإنتاجية.

وأكمل: «من المهم الحفاظ على العمالة والصناعة، إنتاجنا كبير ونرغب في الحفاظ عليه تنفيذًا لتوجه القيادة السياسية، فالصناعة المحلية تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي لفترات طويلة».