أوكرانيا: مقتل شخص وإصابة آخر في قصف روسي على دونيتسك

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك بجنوب أوكرانيا، بافلو كيريلينكو، اليوم الأربعاء، أن مدنيًا لقى حتفه بينما أُصيب آخر؛ إثر قصف شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وقال كيريلينكو ـفي تصريح صحفي أوردته وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية الرسمية: "في 21 فبراير، قتل الروس أحد سكان منطقة دونيتسك وبالتحديد في بلدة إيفانيفسكي بينما أُصيب شخص آخر في المنطقة"، مشيرًا إلى صعوبة تحديد العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا.

وأوضح المسئول الأوكراني، نقلًا عن بيان للقوات المسلحة، أن القوات الأوكرانية صدت على مدار يوم أمس الثلاثاء، هجمات روسية بالقرب من بلدات فيدوريفكا ويهيدني وبيرخيفكا وباخموت وكورديوميفكا في منطقة دونيتسك.