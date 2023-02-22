الوداد يهزم الدفاع الحسني ويقتنص صدارة الدوري المغربي

اقتنص فريق الوداد الرياضي صدارة الدوري المغربي، بفوزه على مضيفه الدفاع الحسني الجديدي 1 /صفر، مساء الثلاثاء، بالمرحلة السابعة عشرة من المسابقة.

وفي باقي المباريات فاز اتحاد طنجة على المغرب التطواني 2 /صفر وتعادل المغرب الفاسي مع أولمبيك آسفي 1 /1.

ورفع الوداد رصيده إلى 35 نقطة من 17 مباراة، ليقفز إلى الصدارة بفارق نقطة واحدة عن الجيش الملكي الوصيف، والذي خاض 16 مباراة، كما يتفوق بنقطتين على الفتح الرياضي صاحب المركز الثالث والذي خاض 17 مباراة أيضا، فيما توقف رصيد الدفاع الحسني الجديدي عند 21 نقطة في المركز العاشر.

وبإمكان الجيش الملكي أن يستعيد موقعه في الصدارة حال فوزه على مضيفه نهضة بركان اليوم الأربعاء.

وعلى ملعب بن أحمد العبدي، يدين الوداد بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه السنغالي بولي سامبو الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 28.