ممثل العراق أمام محكمة العدل الدولية: يجب وقف المجازر والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني

قال ممثل العراق أمام محكمة العدل الدولية، إن «الشعب الفلسطيني مازال يتحمل غياب العدالة لأكثر من 7 عقود»، مؤكدًا ثقته أن القرار الصادر على المحكمة سيكون «منارة للأمل والإلهام لكل البشرية والمظلومين حول العالم».

وأعرب خلال مرافعة بلاده، خلال اليوم الرابع من جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عن تثمين العراق وتقديره لجنوب إفريقيا على ما قدمته من عمل أمام المحكمة؛ لحفظ حقوق الإنسان، ومعاقبة الكيان الإسرائيلي على ما ارتكبه من انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن «العراق يولي أهمية كبيرة لسيادة القانون الدولي ومبادئه، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية الداعمة لحقوق الإنسان في العالم».

ولفت إلى أن إسرائيل يجب عليها الالتزام بالأمر الذي أصدرته المحكمة بناء على اتفاقية «منع الإبادة الجماعية»، موضحًا أن القرار يتضمن دعوة واضحة لاحترام والامتثال لقرارات الأمم المتحدة؛ من أجل وقف آلة القتل الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف: «نأمل التزام المحكمة بتحقيق العدل للجميع؛ الأمر الذي يساهم في وقف المجازر والإبادة الجماعية والسياسات الاحتلالية والحصار والتجويع الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني».

وتواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي، لليوم الرابع على التوالي، جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وتقدم دول: الصين، وإيران، والعراق، وإيرلندا، واليابان، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، ولكسمبورج، وماليزيا، وموريشيوس، إحاطاتها الشفهية أمام المحكمة في جلستين صباحية ومسائية.

وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً.