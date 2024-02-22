وكيل تعليم الغربية يشهد ختام فعاليات البرنامج التدريبي «الذكاء الاصطناعي»

شهد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم، ختام فعاليات البرنامج التدريبي "الذكاء الاصطناعي لإعداد طلاب التعليم الفني لسوق العمل" لطالبات برنامج فني تكنولوجيا الحاسبات، بحضور ٧٣ طالبة من طالبات التعليم الفني، بمدارس الجلاء الصناعية بنات، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، وطنطا الصناعية بنات، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية.

وأقيمت الفعاليات بمدرسة طنطا الثانوية الفندقية، بحضور أحمد شلبي، مدير عام التعليم الفني، الدكتورة مرفت فايد، مدير إدارة التدريب بالمديرية، ومحمد الفيومي، مدير إدارة التعليم الصناعي بالمديرية.

وخلال الفعاليات، كرم وكيل الوزارة المشرفين والقائمين على التدريب وإعداد الحقيبة التدريبية، والطلبة المتميزين في البرنامج التدريبي، وجميع الطالبات اللاتي حضرن التدريب، مقدما الشكر والتقدير للمدربين والمشرفين، متمنياً دوام التوفيق والتميز لأبنائنا الطلاب.

يذكر أن البرنامج التدريبي "الذكاء الاصطناعي لإعداد طلاب التعليم الفني لسوق العمل"، جاء بالتعاون مع مشروع قوى عاملة مصر، والمؤسسة المصرية للتنمية والجودة، وتم التدريب على ثلاث محاور أساسية من الناحية النظرية، أولاً، الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في التعليم، ثانياً، التعرف على الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، ومزايا وعيوب الذكاء الاصطناعي، وثالثاً، أدوات الذكاء الاصطناعي، أما من الناحية العملية، فتركزت على 3 محاور، الأول، مفهوم الروبوت ووظيفته وأنواعه ومكوناته، والمحور الثاني، أنواع بوردات أردينو ومجموعة من الأكواد البرمجية، أما المحور الثالث فتناول المتغيرات وأنواعها وعبارات التحكم وأنواعها وعبارات اتخاذ القرار وأنواعها.