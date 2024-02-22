 التشيكي مينسك يبلغ المربع الذهبي لبطولة قطر للتنس - بوابة الشروق
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التشيكي مينسك يبلغ المربع الذهبي لبطولة قطر للتنس

د ب أ
نشر في: الخميس 22 فبراير 2024 - 9:21 م | آخر تحديث: الخميس 22 فبراير 2024 - 9:21 م

تأهل التشيكي جاكوب مينسك إلى الدور قبل النهائي من بطولة قطر المقتوحة للتنس، وذلك عقب فوزه على الروسي أندريه روبليف في دور الثمانية.

وتفوق مينسك على روبليف بمجموعتين دون رد بنتيجة 6 /4 و7/6.

وسيواجه مينسك في الدور قبل النهائي، منافسه الفرنسي جايل مونفيس، والذي تغلب على مواطنه أوجو هومبيرت بمجموعتين دون رد.

وتفوق مونفيس على هومبيرت بنتيجة 6/2 و6/4.

وبذلك تكتمل أضلاع المربع الذهبي للبطولة، حيث يلتقي في المواجهة الأخرى بقبل النهائي، الأسترالي أليكسي بويرين الذي تغلب في وقت سابق من اليوم الخميس على الكازاخي ألكسندر بوبليك، أمام الروسي كارين خاشانوف الذي تغلب على الفنلندي إميل روسوفوري الذي انسحب من المباراة.


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