المندوب الأمريكي بمجلس الأمن: لا نؤيد وقف إطلاق النار بغزة دون إطلاق سراح الأسرى

قال مندوب الولايات المتحدة بمجلس الأمن روبرت وود، إن أفضل مسار لتحقيق السلام وضمان أمن إسرائيل هو دعم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل.



وأضاف خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم الخميس، لبحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، أنّ تحقيق هذه الرؤية يواجه العديد من العراقيل.



واعتبر أنّ هذه العراقيل تشمل حركة حماس ومجموعات أخرى، ممن تحتجز 134 أسيرًا، موضحًا أنه لا يجب أن يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار من دون إطلاق سراح الأسرى.



ورأى أن هذا الأمر أصبح واضحًا بعد مرور خمسة أشهر من القتال، مشيرًا إلى أن وتيرة محادثات إطلاق سراح الأسرى يمكن أن تكون محبطة.



ولفت إلى أن هذه المحادثات معقدة بسبب ترتيبات عملية، موضحًا أن المفاوضات على هذا المستوى لا تأتي دائمًا بنتائج فورية.



وكانت الولايات المتحدة، قد استخدمت يوم الثلاثاء، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار جزائري مقدم لمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف "فوري" لإطلاق النار في غزة، وذلك للمرة الثالثة منذ اندلاع الحرب على غزة.



وحظي مشروع القرار الجزائري بتأييد 13 دولة وامتناع دولة واحدة هي بريطانيا.