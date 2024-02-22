 هشام جمال يحصل على حق تحويل مسيرة حياة محمود الخطيب الكروية لعمل فني - بوابة الشروق
الخميس 22 فبراير 2024 10:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

هشام جمال يحصل على حق تحويل مسيرة حياة محمود الخطيب الكروية لعمل فني


نشر في: الخميس 22 فبراير 2024 - 10:49 م | آخر تحديث: الخميس 22 فبراير 2024 - 10:49 م

استطاع المنتج هشام جمال، الحصول على حق تحويل مسيرة كابتن منتخب مصر وأسطورة النادي الأهلي محمود الخطيب الكروية، لعمل فني.

ويبدأ العمل بمرحلة الطفولة، ويستعرض قصة صعود الموهبة الفريدة منذ بداية احترافه لكرة القدم وحتى اعتزاله.

جدير بالذكر أن الاتفاق كان قد تم في منزل الكابتن محمود الخطيب الصيف الماضي بالساحل الشمالي أثناء قضاء الكابتن إجازته الصيفية وبدأ منذ حينها العمل على السيناريو في سرية تامة، حيث يؤلف العمل ورشة كتابة يشرف عليها المنتج هشام جمال وبمشاركه المؤلفة نور الخطيب.

وتم الانتهاء من السيناريو منذ أسابيع قليلة، ولكن لم يتم الإعلان، حتى الآن، عن نوعية العمل سواء كان فيلم أو مسلسل قصير.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك