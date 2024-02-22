هشام جمال يحصل على حق تحويل مسيرة حياة محمود الخطيب الكروية لعمل فني

استطاع المنتج هشام جمال، الحصول على حق تحويل مسيرة كابتن منتخب مصر وأسطورة النادي الأهلي محمود الخطيب الكروية، لعمل فني.

ويبدأ العمل بمرحلة الطفولة، ويستعرض قصة صعود الموهبة الفريدة منذ بداية احترافه لكرة القدم وحتى اعتزاله.

جدير بالذكر أن الاتفاق كان قد تم في منزل الكابتن محمود الخطيب الصيف الماضي بالساحل الشمالي أثناء قضاء الكابتن إجازته الصيفية وبدأ منذ حينها العمل على السيناريو في سرية تامة، حيث يؤلف العمل ورشة كتابة يشرف عليها المنتج هشام جمال وبمشاركه المؤلفة نور الخطيب.

وتم الانتهاء من السيناريو منذ أسابيع قليلة، ولكن لم يتم الإعلان، حتى الآن، عن نوعية العمل سواء كان فيلم أو مسلسل قصير.