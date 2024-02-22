البنك المركزي الصيني يضخ 58 مليار يوان في النظام المصرفي

بعد أن ضخ بنك الشعب (المركزي) الصيني أمس 49 مليار يوان (9ر6 مليار دولار) لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 8ر1% عبر عمليات إعادة الشراء العكسية، ضخ البنك اليوم الخميس 58 مليار يوان (2ر8 مليار دولار) وفقا لنفس الآلية

وقال البنك المركزي في بيان إن هذه الخطوة تستهدف تعزيز مستوى السيولة في النظام المصرفي، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا.

يذكر أن إعادة الشراء العكسية، "الريبو العكسي"، هي عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى مستقبلا.

وفي سوق الصرف، واصل سعر اليوان الصيني ارتفاعه أمام الدولار في التعاملات اليوم لليوم الثاني على التوالي مع ارتفاعه بمقدار 12 بيب صيني ليسجل 1018ر7 يوان للدولار مقابل 1030ر7 يوان لكل دولار أمس، بعد تراجعه أمس بمقدار 38 بيب.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.