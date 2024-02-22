مرموش يقود هجوم فرانفكورت لمواجهة سانت خيلويزي بدوري المؤتمر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن دينو توبمولر المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، التشكيل الذي سيخوض مواجهة سانت خيلويزي البلجيكي مساء اليوم الخميس، في دوري المؤتمر الأوروبي.

ويستضيف فريق آينتراخت فرانكفورت نظيره سانت خيلويزي على ملعب كومرتسبانك، في العاشرة من مساء اليوم الخميس، في إياب ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

وجاء تشكيل فرانكفورت لمواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: كيفن تراب.

الدفاع: توتا، روبن كوخ، ويليام باتشو.

خط الوسط: أوريليو بوتا، إلياس سخيري، جوتزه، نيليس نكونكو.

الهجوم: كناوف، فارس شايبي، عمر مرموش.