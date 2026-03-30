الجيش الإسرائيلي يوقف كتيبة عن الخدمة بعد مهاجمة صحفيي سي إن إن

أوقف الجيش الإسرائيلي كتيبة كاملة عن الخدمة بعدما هاجم جنودها صحفيين لدى شبكة "سي إن إن" الأمريكية في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر الجيش عبر تطبيق تليجرام اليوم الاثنين أن الكتيبة ستخضع "لعملية تهدف إلى تعزيز أسسها المهنية والأخلاقية".

وكان فريق "سي إن إن" يوثق آثار هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون وإقامة مستوطنة غير شرعية، عندما اعتدى عليهم الجنود واحتجزوهم، وفق إفادة الصحفيين. وصورت "سي إن إن" الواقعة. وكتب المراسل جيرمي دايموند عبر منصة إكس أن الجنود هاجموا مصورا صحفيا واحتجزوا الفريق.

وذكرت مؤسسة الصحافة الأجنبية أن الصحفيين أعلنوا هويتهم، لكن الجنود حاولوا منعهم من التصوير مرارا. وترددت مزاعم بأن أحد الجنود خنق مراسلا لدى "سي إن إن" وطرحه أرضا وأحدث أضرارا بالكاميرا الخاصة به. ووصفت مؤسسة الصحافة الأجنبية الواقعة بأنها اعتداء مباشر على حرية الصحافة.

وفتح الجيش الإسرائيلي تحقيقا في الواقعة. وأفاد موقع "واي نت" الإسرائيلي الإخباري بأن وقف كتيبة كاملة عن الخدمة يهدف إلى تشكيل رادع للقوات الأخرى.



