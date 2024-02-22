اليابان تدرس تقديم مساعدة إنسانية إضافية بقيمة 32 مليون دولار لغزة

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أعلنت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، أن بلادها تدرس منح قطاع غزة مساعدة إنسانية إضافية للمدنيين بقيمة 32 مليون دولار.

وأعربت كاميكاوا في اجتماع وزاري لمجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، عن "قلقها الجاد" بشأن "الوضع الإنساني الحرج" في القطاع وسط القصف الإسرائيلي وحصار المنطقة، بحسب وكالة أنباء كيودو.

وجددت وزيرة الخارجية أمس الأربعاء انتقادها لـ"الهجمات الإرهابية" التي شنتها حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر وأعربت عن "عميق قلقها" بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في رفح.

وطالبت كاميكاوا كل الأطراف بـ"بالتحرك من منطلق إنساني".

وقال مسئول بالحكومة اليابانية إنه سيتم إرسال المساعدة الإنسانية المقررة عن طريق المؤسسات الدولية ولكن لن يتم تقديمها من خلال وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا).