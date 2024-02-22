وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن توسيع صلاحيات مفاوضي دولة الاحتلال بشأن الأسرى

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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إنهم سيوسعون الصلاحيات الممنوحة لمفاوضي تل أبيب بشأن المحتجزين، مع استعداد الجيش لمواصلة العمليات البرية المكثفة.

وجاءت تصريحات يوآف جالانت خلال لقائه بمنسق البيت الأبيض لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك بمقر وزارة الدفاع في تل أبيب، وفق شبكة روسيا اليوم.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن مناقشتهما ركزت على الجهود المبذولة لإعادة 134 إسرائيليا في القطاع، والتطورات العملياتية في معاقل حماس في وسط وجنوب غزة، وجهود المساعدات الإنسانية التي تيسرها إسرائيل بالتعاون مع واشنطن والشركاء الدوليين.

وشدد جالانت على أهمية تفكيك ما تبقى من كتائب حماس في وسط وجنوب غزة، حسب قوله.

كما أثار جالانت مسألة الهجمات من لبنان وسوريا والعراق واليمن.

وناقش أيضا الأنشطة المختلفة التي تهدف إلى تهريب الأسلحة والمتفجرات إلى إسرائيل وزعزعة استقرار المنطقة.