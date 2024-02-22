كيف تورطت أمريكا في شبهة دعم التطرف والعنف ضد الفلسطينيين؟

بعد إعلان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن عقوبات جديدة تهدف إلى وقف تدفق التبرعات الأمريكية إلى الإسرائيليين المتطرفين، افترض العديد من هيئات الرقابة أن مؤسسة خيرية واحدة ستكون معنية بشكل خاص.



لكن الصندوق المركزي الإسرائيلي يقول إنه غير منزعج من العقوبات الجديدة، التي أعلن عنها وسط سعى البيت الأبيض لكبح جماح العنف في الضفة الغربية، حيث جاءت العقوبات جنبًا إلى جنب مع تحذير من تحويل الأموال إلى المنظمات غير الربحية التي تروج للعنف.



ويعتبر الصندوق المركزي مؤسسة خيرية إسرائيلية، مسجلة في نيويورك توزع عشرات الملايين من الدولارات كل عام على مئات المجموعات الإسرائيلية غير الربحية، بما في ذلك بعض المنظمات العاملة في الضفة الغربية.



وذكرت "وكالة التليجراف اليهودية" في تقرير لها، يوم الثلاثاء، أنه لأكثر من عقد من الزمان، كانت المساعدات الأمريكية موضع اهتمام وسائل الإعلام وجماعات المناصرة التي تقول إنها توزع أموال المانحين على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، في الوقت الذي يقول فيه المنتقدون إن تلك التبرعات ربما تنتهك القانون الأمريكي الذي يحظر الدعم الخيري للعنف.



ونفى رئيس الصندوق جاي ماركس، هذه الاتهامات مرارا وتكرارا، وقال إنه لا يتوقع أي تأثير جراء العقوبات: "كما دائمًا حريصين على اتباع القوانين الأمريكية بنسبة 100% وليس لدينا أي علاقة بأي شخص متورط في أعمال العنف، وكانت هذه سياساتنا قبل فترة طويلة من صدور اللائحة الجديدة. لذا، بالنسبة لنا، فالأمر يسير كالمعتاد".



• أموال أمريكا في شبهة دعم التطرف والعنف ضد الفلسطينيين



منذ سنوات قدمت منظمة "T'ruah_ترواه" وهي جماعة حاخامية ليبرالية لحقوق الإنسان، شكاوى إلى مصلحة الضرائب الأمريكية بشأن وضع الإعفاء الضريبي للصندوق المركزي، نظرا لتورطه في علاقات مع الجماعات المتطرفة التي ترهب الفلسطينيين.



وذكرت الزمالة أو أحد الأمثلة على المستفيدين المزعومين من الصندوق المركزي هو "لهافا"، وهي جماعة تقول إنها تعارض الزواج المختلط ومعروفة بمسيراتها عبر الأحياء الفلسطينية في القدس وهتاف "الموت للعرب".



وأدت شكوى قدمتها "T'ruah_ترواه" في عام 2015 إلى إجراء تحقيق جنائي قصير من قبل مصلحة الضرائب الأمريكية، التي يتولى قسم إنفاذ القانون التابع لها عددًا قليلاً من القضايا بسبب ميزانيتها المحدودة.



وأغلق التحقيق دون توجيه أية اتهامات للصندوق المركزي، وواصلت المنظمة عملها دون انقطاع.



في العام الماضي، قدمت مجموعة من المشرعين في ولاية نيويورك بقيادة عضو مجلس الولاية زهران ممداني، مشروع قانون لمنع الجمعيات الخيرية في الولاية من دعم المستوطنات الإسرائيلية.



• وزارة الخزانة الأمريكية تعاقب 4 مستوطنين إسرائيليين



وأعرب العديد من منتقدي الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية عن تفاؤلهم عندما اتخذت إدارة بايدن، في وقت سابق من هذا الشهر، خطوة غير مسبوقة، حيث وضعت وزارة الخزانة الأمريكية 4 مستوطنين إسرائيليين على قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات، باستثناء أي تبرعات من شأنها أن تفيدهم، بسبب تورطهم المزعوم، في هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين ونشطاء السلام الإسرائيليين.



ويسمح الأمر التنفيذي الذي يجيز فرض العقوبات بإضافة أي شخص آخر يثبت أنه "يهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية" إلى القائمة.



وقال الحاخام جيل جاكوبس، الرئيس التنفيذي لشركة "T'ruah_ترواه": "هذا الأمر التنفيذي هو خطوة مهمة حقًا نحو الحد من العنف المتفشي في الضفة الغربية إنها أيضًا علامة على أن الولايات المتحدة تضاعف سياستها طويلة المدى للعمل نحو حل الدولتين لأن إحدى العقبات الرئيسة أمام حل الدولتين هي توسيع المستوطنات وتشريد الفلسطينيين".



ونقلت الزمالة عن خبراء قولهم إن هذه التحركات كانت مهمة للمسائلة عن التبرعات لأن قانون العقوبات الأمريكي له قوة، في حين أن قانون الضرائب الذي يحكم العطاء الخيري ليس كذلك بشكل عام.



وفي نفس اليوم الذي أعلن فيه البيت الأبيض عن العقوبات الجديدة، أصدرت وحدة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية تحذيرا للمؤسسات المالية من معالجة المدفوعات إلى المنظمات غير الربحية التي لها علاقات بالتطرف العنيف في الضفة الغربية، فيما لم يذكر التحذير أي منظمة غير ربحية محددة.



وعلى الرغم من أنه كان محط جدل بسبب صلاته بجماعات المستوطنين، فإن الصندوق المركزي هو مجرد واحد بين العديد من الجمعيات الخيرية اليهودية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها والتي تعرض ربط المانحين بقضايا في إسرائيل.



ولم تعرب أي من هذه الجمعيات الخيرية عن أي قلق بشأن العقوبات خلال مقابلاتها أو عبر بياناتها العامة.



وقالت الاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية- إحدى أكبر الجمعيات الخيرية التي تخصص الأموال لإسرائيل- إنه من غير المرجح للغاية أن يكون لها أي صلات بالإسرائيليين الأربعة الخاضعين للعقوبات، لكنها تتشاور مع محامين حول الآثار المحتملة للعقوبات.



وقال أندريس سبوكويني، الرئيس التنفيذي لشبكة الممولين اليهود، وهي رابطة تضم أكثر من 3000 مؤسسة وفاعل خير: "لم ألاحظ أي تأثير على العطاء الخيري، ولا أتوقع حدوث ذلك، على الأقل على المدى القصير".



وأضاف سبوكويني أن المانحين الذين يمثلهم يميلون إلى التبرع للمنظمات غير الربحية في إسرائيل، وليس الأفراد، موضحا أنه على حد علمه، لم تتورط أي منظمات غير ربحية في العقوبات: "لا ينبغي توقع موجة من الأعمال الجديدة للمحامين المتخصصين في العقوبات في الوقت الحالي"، وفقًا لما ذكره.



وقال هال إرين، المحامي في العاصمة واشنطن الذي يقدم المشورة للشركات والمنظمات بشأن هذه قضية التمويل: "لم تخلق هذه العقوبات أعمالاً لنا لأنها عقوبات ضيقة وبسيطة للغاية إنها ليست مثل العقوبات المفروضة على إيران أو روسيا، حيث يتعين عليك التعامل مع الدولة بأكملها".



لكن إرين أوضح أن الوضع قد يتغير إذا وسعت إدارة بايدن قائمة أهدافها: "هناك نوع من التحذير الضمني بأنه يمكن إضافة المزيد من الأشخاص إلى العقوبات يحدد الأمر التنفيذي المعايير التي يجب استيفاؤها حتى يتم إدراج الأشخاص الآخرين في القائمة".